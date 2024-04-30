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25.04.2024 21:39 370

Наполі визначиться з головним тренером після останньої гри сезону

Сьогодні 21:59 82 0
Наполі визначиться з головним тренером після останньої гри сезону
#Де Лаурентіс, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - corrieredellosport.it.

Керівництво Наполі визначить майбутнього тренера команди після матчу 38 туру чемпіонату Італії з Лечче, який відбудеться 26 травня.

Про це інформує Corriere Dello Sport.

Наразі фаворитами на посаду є наставник Аталанти Джан П’єро Гасперіні та Стефано Піолі з Мілана. 

Напередодні президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прийняв рішення відмовитися від кандидатури Антоніо Конте.

Наразі клуб тренує головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона, контракт з яким розрахований до завершення сезону-2023/24.

Напередодні "партенопейці" зіграли унічию з Ромою в 34 турі італійської Серії А. Наразі команда посідає дев'яте місце в турнірній таблиці з 50 очками в активі.

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