Наполі визначиться з головним тренером після останньої гри сезону

Керівництво Наполі визначить майбутнього тренера команди після матчу 38 туру чемпіонату Італії з Лечче, який відбудеться 26 травня.

Про це інформує Corriere Dello Sport.

Наразі фаворитами на посаду є наставник Аталанти Джан П’єро Гасперіні та Стефано Піолі з Мілана.

Напередодні президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прийняв рішення відмовитися від кандидатури Антоніо Конте.

Наразі клуб тренує головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона, контракт з яким розрахований до завершення сезону-2023/24.

Напередодні "партенопейці" зіграли унічию з Ромою в 34 турі італійської Серії А. Наразі команда посідає дев'яте місце в турнірній таблиці з 50 очками в активі.