Джерело - Football Insider.

Ліверпуль влітку 2024 року може запросити до своїх лав центрального захисника Крістал Пелес Марка Гуехі.

Про це повідомляє Football Insider.

Він на Енфілді може замінити Жоеля Матіпа. Нагадаємо, у камерунця влітку закінчується контракт із мерсисайдцями. Футболіст перебуває в шорт-листі Ліверпуля. Проте, вихованець лондонського Челсі цікавий і іншим топклубам АПЛ, включно з Манчестер Юнайтед і Тоттенгемом. Також він може перейти до Арсенала.

Гуехі в нинішньому чемпіонату Англії відзначився однією результативною передачею.