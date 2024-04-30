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25.04.2024 21:39 370

Ліверпуль може підписати захисника Крістал Пелес

Сьогодні 21:33 115 0
Ліверпуль може підписати захисника Крістал Пелес
#Крістал Пелес, #Ліверпуль

Джерело - Football Insider.

Ліверпуль влітку 2024 року може запросити до своїх лав центрального захисника Крістал Пелес Марка Гуехі.

Про це повідомляє Football Insider.

Він на Енфілді може замінити Жоеля Матіпа. Нагадаємо, у камерунця влітку закінчується контракт із мерсисайдцями. Футболіст перебуває в шорт-листі Ліверпуля. Проте, вихованець лондонського Челсі цікавий і іншим топклубам АПЛ, включно з Манчестер Юнайтед і Тоттенгемом. Також він може перейти до Арсенала.

Гуехі в нинішньому чемпіонату Англії відзначився однією результативною передачею.

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