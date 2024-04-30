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Полісся втратило ключового нападника до кінця сезону — ЗМІ

Сьогодні 20:59 195 0
Полісся втратило ключового нападника до кінця сезону — ЗМІ
#Будківський, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - sport.ua.

Нападник Полісся Пилип Будківський більше не зіграє в поточному сезоні через травму, отриману в матчі 23 туру чемпіонату України проти Миная (3:2).

Про це повідомляє Sport.ua.

Форвард продовжує відновлюватись після перелому гайморової кістки на обличчі.

Джерело зазначає, що Будківський з кожним днем почувається все краще, проте в цьому сезоні зможе бути присутнім на матчах команди лише на трибунах.

У сезоні-2023/24 він зіграв у 20 матчах за "зелено-жовтих" в усіх турнірах. На рахунку нападника — 5 голів.

Напередодні Полісся здолало Ворсклу. Завдяки цьому клуб набрав 42 очки (6 місце) та скоротив відставання від зони єврокубків до 3 пунктів. 

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