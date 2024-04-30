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25.04.2024 21:39 366

Лунін — у старті Реала на матч з Баварією

Сьогодні 20:07 93 0
Лунін — у старті Реала на матч з Баварією
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Баварія, #Реал Мадрид, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Реал у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24 на виїзді зіграє проти Баварії. Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін розпочне поєдинок в стартовому складі.

Для голкіпера це буде 29 гра в сезоні в усіх турнірах за мадридців. На його рахунку — 12 сухих матчів.

Зазначимо, що у заявку "королівського клубу" вперше з серпня потрапив бельгійський воротар Тібо Куртуа, який нещодавно відновився від травми.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Напередодні Реал без Луніна обіграв Сосьєдад. Українець вперше з січня провів матч на лаві запасних — його замінив Кепа Аррісабалага.

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