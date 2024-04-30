Фулгем покарали за порушення правил АПЛ

У лондонському клубі визнали свою помилку

Джерело - The Athletic.

Фулгем отримав шестимісячну заборону на реєстрацію гравців академії та був оштрафований на 75 тисяч фунтів стерлінгів через порушення правил АПЛ під час переходу атакувального півзахисника Фабіо Карвалью.

Про це повідомляє The Athletic.

Перш ніж приєднатися до академії англійського клубу у 2014 році, португалець провів три троки у клубі Белгем, раніше відомому як Белгем Блейзерс. Після переходу футболіста, у жовтні 2015 року, Фулгем уклав угоду з аматорською командою, що заборонено правилами АПЛ.

Ця угода дала право на компенсацію Белгему після того, як півзахисник дебютував за першу команду Фулгема у травні 2021 року та перебрався до Ліверпуля у 2022-му. Белгем, як аматорський колектив, не підпадає під правила АПЛ, що не дозволяють виплачувати йому будь-які суми, якщо це окремо не дозволено правлінням турніру.

У клубі намагалися домогтися схвалення угоди від АПЛ, але їхні спроби у грудні 2022 року і січні 2024-го були невдалими. У клубі також визнали, що виплата компенсаційної суми після переходу Фабіо до Ліверпуля була порушенням правил турніру.

Вищезгадана заборона реєструвати гравців академій інших команд наразі призупинена на рік і набуде чинності, якщо клуб знову порушить те саме правило протягом цього періоду.

Вона (заборона) набула чинності 15 квітня і поширюється на гравців академій, які протягом останніх 18 місяців були зареєстровані в іншому клубі АПЛ або EFL, у вікових групах від 9 до 18 років. Це не заважає Фулгему реєструвати гравців на професійних умовах.

Нагадаємо, зараз 21-річний португалець перебуває у складі Галл Сіті, що грає у Чемпіоншипі, на правах оренди з Ліверпуля до кінця поточного сезону.

Напередодні Фулгем зіграв унічию з Крістал Пелес у межах 35 туру АПЛ.