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25.04.2024 21:39 366

Екснападник Арсенала очолить Херенвен

Сьогодні 18:19 250 0
Екснападник Арсенала очолить Херенвен
#Робін ван Персі, #Херенвен

Джерело - ad.nl.

Колишній нападник Арсенала Робін ван Персі стане головним тренером Херенвена перед сезоном-2024/25.

Про це повідомляє AD.

Сторони домовилися про укладення дворічного контракту.

На цій посаді ван Персі змінить Кеса ван Вондерена, про відхід якого після закінчення сезону стало відомо трохи раніше. 

Херенвен посідає в таблиці Ередивізі 10-те місце за три тури до фінішу турніру.

Як футболіст ван Персі також відомий за виступами за Манчестер Юнайтед, Фенербахче і Феєнорд, у якому він завершив кар'єру і почав тренерську діяльність у молодіжній команді.

Нагадаємо, наставник Феєнорда відкрито заявив про бажання очолити англійський Ліверпуль.

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