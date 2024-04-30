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Миколенко — про свою травму: Операція не потрібна, сподіваюсь побачимось на Євро

Сьогодні 15:28 66 0
Миколенко — про свою травму: Операція не потрібна, сподіваюсь побачимось на Євро
Фото: Getty Images
#Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко не потребує в хірургічному втручанні та сподівається зіграти на Євро-2024.

Про це футболіст повідомив у своїх соцмережах.

"По-перше, хочу сказати всім велике дякую за слова підтримки, я все читаю і бачу. Мені не потрібна операція і тепер моя ціль відновитись як можна скоріше і сподіваюсь, побачимось на Євро.

Для евертонців - ви були чудові в цьому сезоні, особливо в дербі. Ось чому я встав після перерви і грав стільки, скільки міг. Побачимося в наступному сезоні, "іриски" ", — написав Миколенко в інстаграмі.

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Публикация от Vitalii Mykolenko (@mikola_16)

Нагадаємо, Віталій невдало приземлився на ногу наприкінці першого тайму з Ліверпулем гомілкостоп зазнав неприроднього вигину. Втім, українець знайшов у собі сили дограти тайм до кінця, завдяки чому удостоївся величезної поваги з боку вболівальників Евертона.

В цьому сезоні Миколенко провів 28 матчів в АПЛ, в яких забив 2 голи.

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