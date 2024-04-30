Наполі не планує відпускати свого лідера

Джерело - Сalciomercato.

Наполі планує продовжити контракт зі своїм лідером Хвічею Кварацхелією.

Про це повідомляє Сalciomercato.

Зазначається, що італійський клуб планує збільшити грузину зарплату щонайменше втричі. Наразі футболіст отримує 1,5 мільйона євро. Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс не хоче включати в новий контракт будь-які положення про розірвання.

У поточному сезоні Кварацхелія зіграв 42 матчі за свій клуб, забив 10 м'ячів та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що гравцем цікавиться ПСЖ. Також Хвічу хоче підписати Барселона.