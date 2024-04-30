Роналдо продав Крузейро, на черзі — Вальядолід

Джерело - Marca.

Легендарний бразилець Роналдо Назаріо продав контрольний пакет акцій Крузейро.

Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що новим власником став Педро Лоуренсо, який керує мережею супермаркетів BH Supermarkets. На пресконференції, де було оголошено про угоду з продажу Крузейро, бразилець також сказав, що наступним буде Вальядолід.

Нагадаємо, Роналдо придбав бразильський клуб у грудні 2021 року, і взяв на себе усі борги. За його керівництва команда повернулася до першого дивізіону Бразилії та фінішувала на 14 місці.