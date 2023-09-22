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Феномен: легендарний Роналдо святкує 47-річчя - ВІДЕО

Рівно 47 років тому народився легендарний Зубастик
Сьогодні 16:31 Андрій Твердохліб 2974 0
Феномен: легендарний Роналдо святкує 47-річчя - ВІДЕО
#Роналдо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 вересня, свій 47-й день народження святкує один з найкращих футболістів в історії футболу.

Роналдо двічі ставав чемпіоном світу разом зі збірною Бразилії (1994, 2002) та двічі вигравав Золотий м'яч (1997, 2002)! 

Також "Зубастик" відзначився непересічним досягненням: устиг пограти за Інтер та Мілан, а ще за Барселону таРеал!

Просто насолоджуймось!

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