Джерело - Чемпіон.

Фініді Джордж став новим тренером національної збірної Нігерії замість Жозе Пазейро, який пішов з посади після того, як команда дійшла до фіналу КАН-2024 й програла Кот-д'Івуару (1:2).

Про це повідомляє NGSuperEagles.

Джордж був помічником Пезейро. Після відходу португальського попередника він отримав цю роль на тимчасовій основі для двох товариських матчів, які були у березні.

У цих іграх Фініді привів команду до перемоги над Ганою з рахунком 2-1 і поразки від Малі з рахунком 0-2.

"Правління футбольної федерації Нігерії в понеділок схвалило рекомендацію свого комітету з технічних питань і розвитку призначити колишнього вінгера Фініді Джорджа головним тренером національної чоловічої футбольної збірної", — йдеться у заяві директора з комунікацій NFF Адемоли Оладжіре.

Фініді Джордж — колишній нігерійський футболіст, що грав на позиції флангового півзахисника. Виступав, зокрема, за Аякс та Бетіс, а також національну збірну Нігерії. Триразовий володар Суперкубка Нідерландів. Триразовий чемпіон Нідерландів. Переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Володар Суперкубка УЄФА.