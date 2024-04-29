Гравця Герти побили в нічному клубі Берліна

Джерело - Чемпіон.

На півзахисника Герти, який виступає у другому дивізіоні Бундесліги, Аймена Баркока напали в нічному клубі Берліна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Інцидент стався в ніч із суботи на неділю футболіст, в результаті цього футболіст був госпіталізований з переломами носа та вилиці.

Баркок переніс операцію, яка пройшла успішно. Наразі гравець все ще перебуває в лікарні.

"Вчора ми з жахом дізналися, що Аймен зазнав фізичного нападу в берлінському пабі в суботу ввечері. Він був госпіталізований з травмами обличчя", - йдеться у заяві клубу.

Mit Entsetzen mussten wir gestern erfahren, dass Aymen Barkok in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Berliner Lokal tätlich angegriffen wurde und mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. (1/2) #HaHoHe pic.twitter.com/pJq1IYqhp9 — Hertha BSC (@HerthaBSC) April 29, 2024

Раніше повідомлялося, що Герта зацікавилася вінгером Шахтаря Олексієм Кащуком.