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20.04.2024 11:05 813

Гравця Герти побили в нічному клубі Берліна

Сьогодні 21:59 130 0
Гравця Герти побили в нічному клубі Берліна
#Герта

Джерело - Чемпіон.

На півзахисника Герти, який виступає у другому дивізіоні Бундесліги, Аймена Баркока напали в нічному клубі Берліна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Інцидент стався в ніч із суботи на неділю футболіст, в результаті цього футболіст був госпіталізований з переломами носа та вилиці.

Баркок переніс операцію, яка пройшла успішно. Наразі гравець все ще перебуває в лікарні.

"Вчора ми з жахом дізналися, що Аймен зазнав фізичного нападу в берлінському пабі в суботу ввечері. Він був госпіталізований з травмами обличчя", - йдеться у заяві клубу.

Раніше повідомлялося, що Герта зацікавилася вінгером Шахтаря Олексієм Кащуком.

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