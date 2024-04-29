Герта цікавиться вінгером Шахтаря

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Вінгер Шахтаря Олексій Кащук потрапив у сферу інтересів берлінської Герти.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 23-річний українець потрапив до списку з 20 кандидатів на підсилення складу, який сформували в німецькому клубі. Зазначається, що сам гравець, який взагалі не отримує ігрової практики в Шахтарі, має бажання змінити клуб. Востаннє він брав участь у офіційному матчі ще у грудні минулого року.

Взимку в ЗМІ активно ширилися про чутки про можливий трансфер Кащука в один із закордонних клубів, але Олексій не захотів переходити ні в хорватський Хайдук, ні в турецький Трабзонспор. Також ним цікавилися Базель та ПАОК.

Починав сезон Кащук у якості основного гравця. У перших шести турах Української Прем’єр-ліги йому вдалося відзначитися трьома голами та одним асистом. Контракт вінгера з Шахтарем розрахований до кінця поточного сезону.