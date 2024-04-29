Джерело - The Athletic.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах може залишитися в клубі ще на один рік.

Про це повідомляє The Athletic.

Керівництво мерсисайдців розраховує на те, що 31-річний вінгер буде частиною команди наступного сезону. Салах, у якого завершується контракт у червні 2025-го, може продовжити угоду з Ліверпулем на один рік.

За інформацією видання, клуби із Саудівської Аравії, які цікавляться футболістом, готові почекати до 2025 року, щоб підписати єгиптянина.

У нинішньому сезоні Мохамед провів за "червоних" 41 поєдинок, забив 24 голи та віддав 13 асистів.

Нагадаємо, що в матчі 35 туру Англійської Прем'єр-ліги між Ліверпулем та Вест Гемом Салах посварився з головним тренером команди Юргеном Клоппом.