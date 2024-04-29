ММА на футбольному полі: команда Мілевського взяла участь у масовій бійці під час матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру Даймонд Ліги-ХФЛ між IGNIS, за який виступає колишній гравець Динамо та збірної України Артем Мілевський, і Rutakorets відбулася масова бійка.

У другому таймі 19-й номер Rutakorets у відповідь на фол з боку футболіста IGNIS вдарив суперника кулаком в обличчя. На захист товариша стали партнери по команді, після чого зав'язалася потасовка.

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Поєдинок вдалося продовжити через 6 хвилин. Зазначимо, що зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь IGNIS.

Нагадаємо, що у своєму дебютному матчі за аматорську команду Мілевський агресивно вилаяв арбітра.