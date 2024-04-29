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20.04.2024 11:05 800

Сілва оголосив про відхід з Челсі

Сьогодні 13:57 128 0
Сілва оголосив про відхід з Челсі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліга чемпіонів, #Челсі, #Тьяго Сілва

Джерело - Чемпіон.

 Центральний захисник Челсі Тіагу Сілва покине команду після завершення нинішнього сезону.

Про це він розповів пресслужбі лондонців.

"Челсі багато для мене значить. Я приїхав сюди з наміром залишитися лише на рік, а вийшло на чотири. Мої сини грають за Челсі, тож це джерело великої гордості — бути частиною сім'ї "синіх". Я сподіваюся, що вони зможуть продовжити свою кар'єру в цьому клубі переможців, частиною якого хочуть стати багато гравців.

Я думаю, що в усьому, що я робив тут протягом чотирьох років, я завжди викладався на повну. Але, на жаль, у всього є початок, середина і кінець. Це не означає, що це остаточне прощання. Я сподіваюся залишити двері відчиненими, щоб у найближчому майбутньому я міг повернутися, хоч і в іншій ролі. Але... це невимовна любов. Я можу лише подякувати", — сказав Сілва.

Нагадаємо, що в липні в бразильського захисника завершиться контракт. Сілва провів за Челсі 151 матч, виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. В нинішньому сезоні Тіагу відіграв 34 поєдинки та забив 4 голи.

Повідомлялося, що центрбек продовжить кар'єру в Флуміненсе, який був його другим клубом у кар'єрі.

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