Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Челсі Тіагу Сілва покине команду після завершення нинішнього сезону.

Про це він розповів пресслужбі лондонців.

"Челсі багато для мене значить. Я приїхав сюди з наміром залишитися лише на рік, а вийшло на чотири. Мої сини грають за Челсі, тож це джерело великої гордості — бути частиною сім'ї "синіх". Я сподіваюся, що вони зможуть продовжити свою кар'єру в цьому клубі переможців, частиною якого хочуть стати багато гравців.

Я думаю, що в усьому, що я робив тут протягом чотирьох років, я завжди викладався на повну. Але, на жаль, у всього є початок, середина і кінець. Це не означає, що це остаточне прощання. Я сподіваюся залишити двері відчиненими, щоб у найближчому майбутньому я міг повернутися, хоч і в іншій ролі. Але... це невимовна любов. Я можу лише подякувати", — сказав Сілва.

Four years, countless memories.



A message from Thiago Silva… pic.twitter.com/f2YbB4GMXY — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 29, 2024

Нагадаємо, що в липні в бразильського захисника завершиться контракт. Сілва провів за Челсі 151 матч, виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. В нинішньому сезоні Тіагу відіграв 34 поєдинки та забив 4 голи.

Повідомлялося, що центрбек продовжить кар'єру в Флуміненсе, який був його другим клубом у кар'єрі.