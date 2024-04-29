Дженоа Малиновського спробує вже сьогодні гарантувати збереження прописки в Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 квітня, Дженоа, за який виступає грає український півзахисник Руслан Малиновський, проведе матч 34 туру чемпіонату Італії з футболу проти Кальярі.

Початок поєдинку — о 21:45 за київським часом. Гра пройде на стадіоні "Луїджі Ферраріс" у Генуї.

У разі перемоги "грифони" гарантують собі участь у наступному сезоні Серії А. Наразі в їхньому активі 39 очок, що на 10 більше, ніж у 18-го Удінезе. Якщо Дженоа здолає Кальярі, то за 4 тури до кінця стане недосяжним для всіх команд, що йдуть у зоні вильоту. Зазначимо, що команда Клаудіо Раньєрі має значно менший гандикап над Удінезе — лише три очки.

Руслан Малиновський не брав участі в попередніх трьох матчах Дженоа через пошкодження м’яза стегна, якого він зазнав 30 березня в матчі проти Фрозіноне. Повідомлялося, що українець пропустить близько місяця, але встигне відновитися до завершальних матчів сезону. 4 травня Руслану виповниться 31 рік.