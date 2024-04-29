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Скрипник: Прикро, але рук не опускаємо

Сьогодні 07:40 113 0
Скрипник: Прикро, але рук не опускаємо
#Кривбас, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Скрипник

Джерело - Кривбас.

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник усе ще сподівається, що його підопічним вдасться врятуватися від вильоту з Української Прем’єр-ліги. 

На пресконференції після розгромної поразки від Кривбаса наставник харків’ян пообіцяв продовжувати боротьбу за виживання. Його слова цитує пресслужба криворізького клубу. 

"По грі: як-то кажуть – все на табло. Кривбас - дуже потужна команда та заслуговує тих місць, за які бореться. Дуже складно, коли ти вже на 4 хвилині програєш в рахунку. Це тільки на руку супернику та засмучує нашу команду. Сьогодні програли, і програли з великим рахунком. У нас ще є шанси, аби не вилетіти: попереду чотири тури та математичні шанси.

Наші наступні суперники слабші за Кривбас, який сьогодні переграв нас за всіма статтями. Команда вміє грати у футбол та добре виглядає у тактичному плані. Але треба дивитись тільки на себе. Так, прикро, але рук не опускаємо. Сподіваюсь, зможемо себе врятувати у найближчих турах", — сказав Скрипник. 

За чотири тури до кінця сезону Металіст 1925 посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Наступної суботи, 4 травня, харківська команда прийматиме Ворсклу. Після того на підопічних Скрипника чекають поєдинки проти Чорноморця та Полісся, а в останньому турі буде лобова зустріч із ще одним борцем за виживання — рівненським Вересом. 

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