Вільярреал розгромив Райо Вальєкано: результати матчів 33 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
28 квітня у 33 турі чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2023/2024 відбулося три матчі.
Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
33 тур, 28 квітня
Кадіс — Мальорка 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 — 12 Мурікі, 1:1 — 59 Маскарель (автогол)
Гранада — Осасуна 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 — 29 Пельїістрі, 2:0 — 48 Узуні, 3:0 — 90+4 Боє
Вільярреал — Райо Вальєкано 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 — 18 Серлот, 2:0 — 69 Москера, 3:0 — 74 Серлот
Сьогодні будуть зіграні ще 3 матчі:
- Бетіс — Севілья 22:00
Нагадаємо, Мальорка є фіналістом Кубку Іспанії поточного сезону. У вирішальному матчі команда поступилась Атлетику.
Напередодні український форвард Артем Довбик допоміг Жироні здолати Лас-Пальмас (0:2).