Вільярреал розгромив Райо Вальєкано: результати матчів 33 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

28 квітня у 33 турі чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2023/2024 відбулося три матчі.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

33 тур, 28 квітня

Кадіс — Мальорка 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 12 Мурікі, 1:1 — 59 Маскарель (автогол)

Гранада — Осасуна 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 29 Пельїістрі, 2:0 — 48 Узуні, 3:0 — 90+4 Боє

Вільярреал — Райо Вальєкано 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 18 Серлот, 2:0 — 69 Москера, 3:0 — 74 Серлот

Сьогодні будуть зіграні ще 3 матчі:

Бетіс — Севілья 22:00

Нагадаємо, Мальорка є фіналістом Кубку Іспанії поточного сезону. У вирішальному матчі команда поступилась Атлетику.

Напередодні український форвард Артем Довбик допоміг Жироні здолати Лас-Пальмас (0:2).