Атлетик уперше за 40 років виграв Кубок Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Атлетик Більбао переміг Мальорку у фінальному матчі Кубку Іспанії сезону-2023/2024.

Поєдинок відбувся у Севільї на Олімпійському стадіоні.

Основний час гри завершився нічиєю 1:1. На 21 хвилині рахунок відкрила Мальорка голом Даніеля Родрігеса. У другому таймі зумів переломити хід поєдинку та зрівняв рахунок на 50 хвилині. У складі басків відзначився Ойан Сансет. Матч перейшов в овертайми. За два тайми по 15 хвилин команди голів не забили, тож переможець визначався в серії пенальті. Більбао з позначки жодного разу не схибив, тому саме він забрав трофей.

Кубок Іспанії з футболу

Фінал, 7 квітня



Атлетик - Мальорка 1:1 (4:2 після серії пенальті)



Голи: 0:1 - 21 Родрігес, 1:1 - 50 Сансет

Зазначимо, Атлетик є одним з найтитулованіших команд в історії турніру. Перемога у фіналі збільшила кількість трофеїв до 24. Утім, останній раз "баски" ставали володарями Кубку Іспанії 40 років тому.

Рекордсменом змагання є Барселона, яка брала трофей 31 раз. До речі, в цьому розіграші турніру "блаугранас" вилетіли саме від Атлетика у чвертьфіналі.

Нагадаємо, що на стадії півфіналу Більбао пройшов Атлетико. Мальорка, зі свого боку, здолала Реал Сосьєдад.