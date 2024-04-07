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Атлетик уперше за 40 років виграв Кубок Іспанії

Сьогодні 01:54 215 0
Атлетик уперше за 40 років виграв Кубок Іспанії
#Кубок Іспанії, #Мальорка, #Атлетик

Джерело - Чемпіон.

Атлетик Більбао переміг Мальорку у фінальному матчі Кубку Іспанії сезону-2023/2024.

Поєдинок відбувся у Севільї на Олімпійському стадіоні.

Основний час гри завершився нічиєю 1:1. На 21 хвилині рахунок відкрила Мальорка голом Даніеля Родрігеса. У другому таймі зумів переломити хід поєдинку та зрівняв рахунок на 50 хвилині. У складі басків відзначився Ойан Сансет. Матч перейшов в овертайми. За два тайми по 15 хвилин команди голів не забили, тож переможець визначався в серії пенальті. Більбао з позначки жодного разу не схибив, тому саме він забрав трофей.

Кубок Іспанії з футболу
Фінал, 7 квітня

Атлетик - Мальорка 1:1 (4:2 після серії пенальті)

Голи: 0:1 - 21 Родрігес, 1:1 - 50 Сансет

Зазначимо, Атлетик є одним з найтитулованіших команд в історії турніру. Перемога у фіналі збільшила кількість трофеїв до 24. Утім, останній раз "баски" ставали володарями Кубку Іспанії 40 років тому.

Рекордсменом змагання є Барселона, яка брала трофей 31 раз. До речі, в цьому розіграші турніру "блаугранас" вилетіли саме від Атлетика у чвертьфіналі.

Нагадаємо, що на стадії півфіналу Більбао пройшов Атлетико. Мальорка, зі свого боку, здолала Реал Сосьєдад.

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