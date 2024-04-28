Кадіс розписав нічию з Мальоркою у 33 турі Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
Кадіс та Мальорка не виявили сильнішого у межах 33 туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2023/2024.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
33 тур, 28 квітня
Кадіс — Мальорка 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 — 12 Мурікі, 1:1 — 59 Маскарель (автогол)
Сьогодні будуть зіграні ще 3 матчі:
- Гранада — Осасуна 16:15
- Вільярреал Райо — Вальєкано 19:30
- Бетіс — Севілья 22:00
Нагадаємо, Мальорка є фіналістом Кубку Іспанії поточного сезону. У вирішальному матчі команда поступилась Атлетику.
Напередодні український форвард Артем Довбик допоміг Жироні здолати Лас-Пальмас (0:2).