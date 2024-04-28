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Кадіс розписав нічию з Мальоркою у 33 турі Ла Ліги

Сьогодні 17:33 83 0
Кадіс розписав нічию з Мальоркою у 33 турі Ла Ліги
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

Кадіс та Мальорка не виявили сильнішого у межах 33 туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
33 тур, 28 квітня

Кадіс — Мальорка 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 12 Мурікі, 1:1 — 59 Маскарель (автогол)

Сьогодні будуть зіграні ще 3 матчі:

  • Гранада — Осасуна 16:15
  • Вільярреал Райо — Вальєкано 19:30
  • Бетіс — Севілья 22:00

Нагадаємо, Мальорка є фіналістом Кубку Іспанії поточного сезону. У вирішальному матчі команда поступилась Атлетику.

Напередодні український форвард Артем Довбик допоміг Жироні здолати Лас-Пальмас (0:2).

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