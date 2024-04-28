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#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

28 квітня у 33 турі чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2023/2024 відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
33 тур, 28 квітня

Кадіс — Мальорка 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 12 Мурікі, 1:1 — 59 Маскарель (автогол)

Гранада — Осасуна 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 29 Пельїістрі, 2:0 — 48 Узуні, 3:0 — 90+4 Боє

Вільярреал — Райо Вальєкано 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 18 Серлот, 2:0 — 69 Москера, 3:0 — 74 Серлот

Бетіс — Севілья 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 — 38 Іско (пен), 1:1 — 56 Салас

Нагадаємо, Мальорка є фіналістом Кубку Іспанії поточного сезону. У вирішальному матчі команда поступилась Атлетику.

Напередодні український форвард Артем Довбик допоміг Жироні здолати Лас-Пальмас (0:2).

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