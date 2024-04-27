Челсі оголосив стартовий склад на гру з Астон Віллою: відомо, чи зіграє Мудрик

Головне
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи
Сьогодні 20:12 292
Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги
Сьогодні 19:17 6573
Чепурний здобув першу свою медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні 18:30 218
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ
Сьогодні 17:27 2361
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 16:14 6020 1
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ
Сьогодні 15:37 10433
Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ
Сьогодні 14:53 2699 2
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік
Сьогодні 13:45 11407
Ягодка не зміг кваліфікуватися на Олімпійські ігри
Сьогодні 13:40 426
Збірна України зіграє з Естонією в стартовому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В
Сьогодні 11:11 314
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:24 889
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:15 282
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 02:10 274
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 252
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1277 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 919
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 898
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1262
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 799
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 745

Челсі оголосив стартовий склад на гру з Астон Віллою: відомо, чи зіграє Мудрик

Сьогодні 21:12 102 0
Челсі оголосив стартовий склад на гру з Астон Віллою: відомо, чи зіграє Мудрик
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Челсі оприлюднив стартовий склад на матч 35 туру Англійської Прем’єр-ліги проти Астон Вілли. 

Український вінгер Михайло Мудрик зіграє з перших хвилин. Зазначимо, що для нього це друга поспіль поява у стартовій одинадцятці. В попередньому турі Мудрик взяв участь у ганебній поразці «аристократів» від Арсенала, відігравши 66 хвилин. 

Цього сезону Михайло виходив на поле в матчах АПЛ 26 разів. На його рахунку 4 голи та 2 результативні передачі. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік 11407
Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги 6573
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ 10433
Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ 2699 2
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги 6020 1
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ 2361
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40288
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360673
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12101
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30450
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46724
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37130 1