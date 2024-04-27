Челсі оголосив стартовий склад на гру з Астон Віллою: відомо, чи зіграє Мудрик

Джерело - Чемпіон.
Челсі оприлюднив стартовий склад на матч 35 туру Англійської Прем’єр-ліги проти Астон Вілли.
Український вінгер Михайло Мудрик зіграє з перших хвилин. Зазначимо, що для нього це друга поспіль поява у стартовій одинадцятці. В попередньому турі Мудрик взяв участь у ганебній поразці «аристократів» від Арсенала, відігравши 66 хвилин.
Our Blues to face Villa! 👇@ParimatchUK | #CFC | #AvlChe pic.twitter.com/R2Vh0Fxew3— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 27, 2024
Цього сезону Михайло виходив на поле в матчах АПЛ 26 разів. На його рахунку 4 голи та 2 результативні передачі.