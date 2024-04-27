Стали відомі стартові склади Руха та Вереса на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух та рівненський Верес оголосили стартові склади на матч 26 туру Української Прем'єр-ліги.

Рух: Ледвій, Слюбик, Сич, Роман, Пастух, Таллес, Федор, Квасниця, Плюман, Карабін, Холод.

Запасні: Герета, Лях, Слюсар, Підгурський, Притула, Столярчук, Габріель, Теслюк, Руніч.

Верес: Когут, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко, Балан, Яго, Кучеров, Курко, Дахновський, Морозко, Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Сміян, Вовченко, Мельник, Гакман, Кльоц, Кухарук, В.Шарай, Шастал, Годя, Шестаков, Банада.

Поєдинок розпочнеться о 18:00. Пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, раніше Минай впевнено здолав Чорноморець, а Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1.