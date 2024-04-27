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Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ

Сьогодні 14:53 69 0
Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Минай у домашньому матчі 26 туру Української Прем’єр-ліги впевнено переміг Чорноморець.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Вже на шостій хвилині Тимур Кораблін скористався невпевненою грою у відборі захисника одеситів, і пробив повз Варакуту. А на 62 хвилині після швидкого проходу Тараса Дмитрука по правому флангу забив Артур Ременяк.

За кілька хвилин після другого пропущеного м'яча Максим Брагару ударом з-за меж штрафного майданчика міг зрівняти рахунок, проте поцілив у поперечину.

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 27 квітня

Минай — Чорноморець 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Кораблін, 2:0 - 62 Ременяк

Минай: Кемкін, Кисіль, Скиба, Чуєв, Дмитрук, Петько (Вітенчук 62), Семотюк (Матюшенко 77), Кораблін (Корнійчук 78), Вакула, Устименко, Ременяк (Гунічев 63).

Чорноморець: Варакута, Путря (Ієде 84), Єрмаков, Гучек (Авагімян 46), Салюк, Огіря (Бойчук 46), Кузик (Зе Гомес 70), Брагару, Бадібанга (Альваренга 70), Штогрін, Шпорн.

Попередження: Дмитрук 45, Скиба 51 - Бадібанга 37, Брагару 90+3

Одесити продовжують перебувати на 9 сходинці в турнірній таблиці УПЛ, проте Колос ще може їх обігнати. А ось перемога Миная вивела команду на 15 місце. Тепер останню сходинку посідає Металіст 1925.

Нагадаємо, у минулому турі Минай зіграв унічию з львівським Рухом, а одеська команда мінімально поступилася Кривбасу.

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