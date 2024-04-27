Реброва визнали найсексуальнішим тренером збірних Євро-2024

Джерело - GSP.

Румунське видання Gazeta Sporturilor назвало головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва найсексуальнішим фахівцем серед тих, хто очолює команду на чемпіонаті Європи-2024.

Наставник збірної Румунії Едвард Йорданеску став лише другим. Трійку найсексуальніших тренерів замкнув представник польської команди Міхал Пробєж.

Найсексуальніші головні тренери збірних Євро-2024

Сергій Ребров (Україна) Едвард Йорданеску (Румунія) Міхал Пробєж (Польща) Доменіко Тедеско (Бельгія) Гарет Саутгейт (Англія) Роберто Мартінес (Португалія) Франческо Кальцона (Словаччина) Златко Даліч (Хорватія) Стів Кларк (Шотландія) Марко Россі (Угорщина).

Матчі Євро-2024, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Нагадаємо, що збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини континентальної першості.