Реброва визнали найсексуальнішим тренером збірних Євро-2024

Джерело - GSP.
Румунське видання Gazeta Sporturilor назвало головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва найсексуальнішим фахівцем серед тих, хто очолює команду на чемпіонаті Європи-2024.
Наставник збірної Румунії Едвард Йорданеску став лише другим. Трійку найсексуальніших тренерів замкнув представник польської команди Міхал Пробєж.
Найсексуальніші головні тренери збірних Євро-2024
- Сергій Ребров (Україна)
- Едвард Йорданеску (Румунія)
- Міхал Пробєж (Польща)
- Доменіко Тедеско (Бельгія)
- Гарет Саутгейт (Англія)
- Роберто Мартінес (Португалія)
- Франческо Кальцона (Словаччина)
- Златко Даліч (Хорватія)
- Стів Кларк (Шотландія)
- Марко Россі (Угорщина).
Матчі Євро-2024, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.
Нагадаємо, що збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини континентальної першості.