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Динамо та Дніпро-1 визначилися зі стартовими складами команд на матч 26 туру УПЛ

Сьогодні 12:00 311 0
Динамо та Дніпро-1 визначилися зі стартовими складами команд на матч 26 туру УПЛ
#Динамо Київ, #Юрій Максимов, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський

Джерело - Чемпіон.

У центральному матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу Дніпро-1 прийматиме Динамо.  Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч, Рубчинський, Бабенко, Мірошніченко, Очеретько, Лєднєв, Гуцуляк

Динамо Київ: Бущан, Вівчаренко, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Андрієвський, Кабаєв, Тимчик, Буяльський, Михавко

Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом. Пряма трансляція — в етері телеканалу 2+2 та Football Hub. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Нагадаємо, у минулому турі Дніпро-1 розписав мирову з Вересом, Динамо розгромило житомирське Полісся.

Раніше повідомлялося, що дніпряни відмовили київському клубу в проханні перенести матч 26 туру УПЛ у Київ.

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