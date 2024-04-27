Динамо та Дніпро-1 визначилися зі стартовими складами команд на матч 26 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У центральному матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу Дніпро-1 прийматиме Динамо. Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч, Рубчинський, Бабенко, Мірошніченко, Очеретько, Лєднєв, Гуцуляк

Динамо Київ: Бущан, Вівчаренко, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Андрієвський, Кабаєв, Тимчик, Буяльський, Михавко

Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом. Пряма трансляція — в етері телеканалу 2+2 та Football Hub. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Нагадаємо, у минулому турі Дніпро-1 розписав мирову з Вересом, Динамо розгромило житомирське Полісся.

Раніше повідомлялося, що дніпряни відмовили київському клубу в проханні перенести матч 26 туру УПЛ у Київ.