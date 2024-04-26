Срна назвав приховану зірку Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна вважає Артема Бондаренка наступним зірковим футболістом "гірників".
Таку думку функціонер донецького клубу висловив в інтерв'ю КDK.
"Хто наступний продаж? Всі кажуть — Судаков… Тут є дуже багато хороших українських футболістів. Конопля, Різник сильний воротар. Бондар, Матвієнко — це збірники. Криськів додає. Бондаренко для мене — неймовірний футболіст, прихована зірка. Інший світ, скажемо так. Є Сікан, який забив 5 голів у Лізі чемпіонів та тепер забиває кожен матч. Швед повертається.
Не кожен буде коштувати 50-60 млн. Але там є серйозні футболісти. І вони показали це Європі.
Бондаренко – номер один? Вони всі хороші. Питання, яким буде сезон та як зіграють", — сказав Срна.
У поточному сезоні 23-річний Бондаренко відіграв у 26 матчах в усіх турнірах. На рахунку хавбека — 6 голів та 4 асисти.
Напередодні Шахтар мінімально обіграв Зорю. Після цієї перемоги підопічні Маріно Пушича закріпилися на першій сходинці турнірної таблиці. Перевага над Динамо складає 4 очки.
Наступний матч "гірники" зіграють 27 квітня проти ЛНЗ. Початок — о 15:30 за київським часом.