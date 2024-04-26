Срна назвав приховану зірку Шахтаря

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна вважає Артема Бондаренка наступним зірковим футболістом "гірників".

Таку думку функціонер донецького клубу висловив в інтерв'ю КDK.

"Хто наступний продаж? Всі кажуть — Судаков… Тут є дуже багато хороших українських футболістів. Конопля, Різник сильний воротар. Бондар, Матвієнко — це збірники. Криськів додає. Бондаренко для мене — неймовірний футболіст, прихована зірка. Інший світ, скажемо так. Є Сікан, який забив 5 голів у Лізі чемпіонів та тепер забиває кожен матч. Швед повертається.

Не кожен буде коштувати 50-60 млн. Але там є серйозні футболісти. І вони показали це Європі.

Бондаренко – номер один? Вони всі хороші. Питання, яким буде сезон та як зіграють", — сказав Срна.