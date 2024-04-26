Один із лідерів Дніпра-1 відновився від травми і зможе зіграти проти Динамо — джерело

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Дніпра-1 Валентин Рубчинський відновився від ушкодження і зможе зіграти у 26 турі Української Прем'єр-ліги проти Динамо.

Про це повідомляє телеграм-канал "ТаТоТаке".

Зазначається, що футболіст пропустив минулий тур через м'язові проблеми, проте наразі він повернувся у загальну групу і проводить повноцінні тренування.

Матч відбудеться в суботу, 27 квітня. Початок — о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, у минулому турі Дніпро-1 розписав мирову з Вересом, а Динамо розгромно перемогло житомирське Полісся. Наразі дніпряни закріпилися на 4 місці в турнірній таблиці. У свою чергу кияни посідають 2 сходинку та відстають від Шахтаря на 4 бали.

Раніше Дніпро-1 відмовив Динамо у проханні перенести матч 26 туру УПЛ у Київ.