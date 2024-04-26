Ярмоленко: Очікуємо на важку гру проти Дніпра-1

Джерело - ФК Динамо.
Легенда київського Динамо Андрій Ярмоленко очікує на важку гру в матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги проти Дніпра-1.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Чого варто очікувати від наступного поєдинку з Дніпром-1? Напевне, важкої гри, як для нас, так і для них. У нас свої задачі, у них – свої. Наші матчі ніколи ні для кого легкими не були, тому, повторюся, очікуємо на серйозну гру.
Але у нас зараз кожен поєдинок, наче фінал. Добре розуміємо, що, якщо ще десь втратимо очки, про чемпіонство можна буде забути", – сказав футболіст.
Нагадаємо, у минулому турі кияни розгромно перемогли житомирське Полісся, а Дніпро-1 розписав мирову з Вересом. Наразі столичний клуб посідає 2 сходинку в турнірній таблиці та відстає від Шахтаря на 4 бали. У свою чергу дніпряни закріпилися на 4 місці.
Раніше Дніпро-1 відмовив Динамо у проханні перенести матч 26 туру Української Прем'єр-ліги в Київ.