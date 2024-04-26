Ярмоленко: Очікуємо на важку гру проти Дніпра-1

Легенда київського Динамо Андрій Ярмоленко очікує на важку гру в матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги проти Дніпра-1.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Чого варто очікувати від наступного поєдинку з Дніпром-1? Напевне, важкої гри, як для нас, так і для них. У нас свої задачі, у них – свої. Наші матчі ніколи ні для кого легкими не були, тому, повторюся, очікуємо на серйозну гру.

Але у нас зараз кожен поєдинок, наче фінал. Добре розуміємо, що, якщо ще десь втратимо очки, про чемпіонство можна буде забути", – сказав футболіст.