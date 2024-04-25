Головне
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи
Сьогодні 20:16 3553 3
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли
Сьогодні 21:25 198
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана"
Сьогодні 17:56 3217
Ястремська здобула вольову перемогу над Аранго в другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 16:23 434 2
Визначився транслятор чемпіонських боїв Усика та Берінчика
Сьогодні 15:40 437
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 14:20 2664 2
Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards
Сьогодні 11:10 397
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Сьогодні 11:00 608
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:05 19728
Миколенко зазнав болючої травми в матчі з Ліверпулем
Вчора 23:15 1079
Прямі трансляції
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 21:39 69
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 19:30 138
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 16:46 194
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 01:34 544
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 04:00 323

Голкіпер Уругваю оголосив про завершення своєї кар'єри в збірній

Сьогодні 21:20 97 0
Голкіпер Уругваю оголосив про завершення своєї кар'єри в збірній
#Фернандо Муслера

Джерело - Чемпіон.

Воротар Галатасараю Фернандо Муслера прийняв рішення завершити свою міжнародну кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба збірної Уругваю.

За збірну Уругваю 37-річний спортсмен зіграв 133 матчі. У складі команди Фернандо був ключовим гравцем на трьох чемпіонатах світу.

Муслера виступає за Галатасарай з 2011 року - зіграв за турецьку команду 503 матчі.

Раніше Щенсний анонсував завершення кар'єри в збірній Польщі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 7346 1
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ 19728
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи Білодід завоювала золото чемпіонату Європи 3553 3
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді 2664 2
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" 3217
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи 4891 1
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30939
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11155 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37085 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21855 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7043 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360560