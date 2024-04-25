Голкіпер Уругваю оголосив про завершення своєї кар'єри в збірній

Джерело - Чемпіон.

Воротар Галатасараю Фернандо Муслера прийняв рішення завершити свою міжнародну кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба збірної Уругваю.

За збірну Уругваю 37-річний спортсмен зіграв 133 матчі. У складі команди Фернандо був ключовим гравцем на трьох чемпіонатах світу.

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Fernando Muslera comunicó su retiro de la Selección Uruguaya después de 133 partidos, cuatro Mundiales disputados y la obtención de la Copa América de 2011.



La @AUFOficial te agradece por tanto. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/KkeG8jJHJd — Selección Uruguaya (@Uruguay) April 25, 2024

Муслера виступає за Галатасарай з 2011 року - зіграв за турецьку команду 503 матчі.

Раніше Щенсний анонсував завершення кар'єри в збірній Польщі.