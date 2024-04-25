Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко вважає, що його штаб робить все для того, щоб гравці долучилися до лав національної команди.

Про це фахівець заявив в інтерв'ю пресслужбі УАФ.

"Перш за все я хочу підкреслити: ми все робимо для того, щоб наші гравці долучилися до лав першої національної команди. Ми намагаємося грати в сучасний футбол – такий, як грає національна команда. Націлюємо гравців перш за все не хвилюватися, не боятися робити помилки та грати в сучасний футбол.

Що ми під цим маємо на увазі? Це грати з позиції сили, навіть якщо ми граємо проти дуже гарного противника, не боятися, не притискатися до своїх воріт, а намагатися нав’язувати свою силу, свою волю противнику.

Грати в пас, від своїх воріт виходити через умовні комбінації, створювати більшість, грати між лініями, багато загрожувати воротам. І якщо противник володіє м'ячем, то бути активним, не боятися пресингувати його якомога вище, і якщо він проходить нас – швидко повертатися за лінію м'яча.

Такі звичайні речі, це дуже легко так казати, але дуже багато треба працювати й доносити до людей. Але ми можемо це робити. У нас дуже гарна молодь, і вони грають у тих клубах, які так грають – це Динамо, Шахтар, Дніпро-1. І гравці, які за кордоном – вони теж намагаються грати в сучасний футбол", – сказав Михайленко.