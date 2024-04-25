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Юнацька збірна України перемогла господарів Турніру розвитку УЄФА

Сьогодні 20:45 124 0
Юнацька збірна України перемогла господарів Турніру розвитку УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Юнацька збірна України з футболу перемогла господарів змагання, Естонію, у другому турі Турніру розвитку УЄФА.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Голи в складі "синьо-жовтих" забивали Ролан Мустафаєв (дубль) та Ярослав Милокост.

Турнір розвитку УЄФА серед збірних U-16
2 тур, 25 квітня

Україна (U-16) — Естонія (U-16) 3:1

Голи: 14, 30 Мустафаєв, 62 Милокост — 72 Аламаа

Україна: Костенко, Залипка, Мельник, Зудін, Шелепінський, Милокост, Кройтарь, Костюк, Кутья, Корж, Мустафаєв.

Естонія: Ліпсон, Вертані, Піхлак, Кайс, Кескюла, Калмоков, Заховайко, Юнапуу, Бесігірскіс, Пальцер, Фесенко.

Зазначимо, підопічні Юрія Мороза стартували на турнірі поєдинком із Північною Ірландією, в якому поступилися по пенальті.

Свій заключний матч на змаганнях українські юнаки проведуть 28 квітня проти однолітків із Люксембургу.

Раніше ми повідомляли, що жіноча збірна України U-16 виграла Турнір розвитку УЄФА.

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