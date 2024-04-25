Юнацька збірна України перемогла господарів Турніру розвитку УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Юнацька збірна України з футболу перемогла господарів змагання, Естонію, у другому турі Турніру розвитку УЄФА.
Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Голи в складі "синьо-жовтих" забивали Ролан Мустафаєв (дубль) та Ярослав Милокост.
Україна (U-16) — Естонія (U-16) 3:1
Голи: 14, 30 Мустафаєв, 62 Милокост — 72 Аламаа
Україна: Костенко, Залипка, Мельник, Зудін, Шелепінський, Милокост, Кройтарь, Костюк, Кутья, Корж, Мустафаєв.
Естонія: Ліпсон, Вертані, Піхлак, Кайс, Кескюла, Калмоков, Заховайко, Юнапуу, Бесігірскіс, Пальцер, Фесенко.
Зазначимо, підопічні Юрія Мороза стартували на турнірі поєдинком із Північною Ірландією, в якому поступилися по пенальті.
Свій заключний матч на змаганнях українські юнаки проведуть 28 квітня проти однолітків із Люксембургу.
Раніше ми повідомляли, що жіноча збірна України U-16 виграла Турнір розвитку УЄФА.