Жіноча збірна України U-16 виграла Турнір розвитку УЄФА

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Жіноча юнацька збірна України U-16 з футболу виграла Турнір розвитку УЄФА, який відбувся у столиці Боснії і Герцеговини — Сараєво.

Українки виграли усі три матчі під час змагань. Спочатку підопічні Сергія Сапронова обіграли Словенію з рахунком 3:1, у другому турі розгромили Північну Македонію (4:0). У завершальному раунді змагань "синьо-жовті" здолали господарів турніру — 3:2.

Чоловіча команда розпочне виступити на Турнірі розвитку УЄФА 23 квітня в матчі проти Північної Ірландії.