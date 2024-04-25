Михайленко – про українських молодих футболістів за кордоном: З часом це дасть нам якість

Ніколи збірні України не мали такої кількості молодих українських футболістів, які грають за кордоном.

Про це в інтерв'ю пресслужбі УАФ заявив головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко.

"Ніколи в юнацьких збірних не було такої кількості легіонерів. Це добре чи погано? Це просто факт. Зараз це факт, що така ситуація в країні, і багато гравців поїхало за кордон. Але це не говорить про те, що вони мають якийсь кращий рівень, ніж гравці в Україні.

Але що може бути з часом? Тому що дуже велика кількість гравців зараз грає. Рахунок іде не на сотні, на тисячі. Ми рахували по 4 віковим категоріям з 2005 по 2008 роки – це 3500 гравців. Це дуже велика кількість. З часом це дасть нам якість. Думаю, будуть гідні гравці з хороших клубів, вже адаптовані до європейського футболу. А зараз багато гравців ще тільки адаптуються.

Але це вже дуже цікава тенденція, тому що, як я побачив цю ситуацію за 2 роки, які вони там грають за кордоном, – вони приїжджають дуже впевнені в собі.

Змінюється і психологія, змінюється і погляд на багато речей, тому що життя в Європі трошки змінює їхню парадигму та ставлення до всього. Ти тільки поважаєш гравців з Німеччини, Італії, з провідних країн, але ти їх уже не боїшся.

До цього був якийсь страх, що якщо це іспанці чи німці, то вони – суперлюди. А зараз приїжджають вільні люди, впевнені в собі. Це дуже кидається в очі", – сказав Михайленко.