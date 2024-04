Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза веде переговори з туринцями про продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійський футболіст та "б'янконері" намагаються досягти домовленості щодо пролонгації угоди, яка спливає влітку 2025 року.

