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07.04.2024 07:40 983

Ювентус веде переговори з К'єзою щодо нового контракту

Сьогодні 11:08 94 0
Ювентус веде переговори з К'єзою щодо нового контракту
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза веде переговори з туринцями про продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійський футболіст та "б'янконері" намагаються досягти домовленості щодо пролонгації угоди, яка спливає влітку 2025 року.

У нинішньому сезоні К'єза провів за Ювентус 28 матчів у всіх турнірах, забив 8 голів та віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, у матчі 32 туру італійської Серії А Торіно зіграє з Ювентусом.

Раніше повідомлялося, що туринці можуть втретє підписати Морату.

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