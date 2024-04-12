Джерело - Чемпіон.
Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза веде переговори з туринцями про продовження контракту.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Італійський футболіст та "б'янконері" намагаються досягти домовленості щодо пролонгації угоди, яка спливає влітку 2025 року.
Talks in progress between #Juventus and Federico #Chiesa to try to reach an agreement to extend the contract, which currently expires in 2025. #transfers https://t.co/8AQ8AfsMKp— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 12, 2024
У нинішньому сезоні К'єза провів за Ювентус 28 матчів у всіх турнірах, забив 8 голів та віддав 2 гольові передачі.
Нагадаємо, у матчі 32 туру італійської Серії А Торіно зіграє з Ювентусом.
Раніше повідомлялося, що туринці можуть втретє підписати Морату.