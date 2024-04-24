ПСЖ на виїзді розгромив Лор'ян та наблизився до чемпіонства: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ здобув впевнену перемогу над Лор'яном у межах 30 туру французької Ліги 1.

Поєдинок завершився з рахунком 1:4.

Зазначимо, що паризький гранд буде святкувати чемпіонство Франції, якщо в межах цього ігрового дня Монако не здобуде перемогу над Ліллем.

Чемпіонат Франції — Ліга 1

30 тур, 21 квітня

Лор'ян — ПСЖ 1:4 (0:2)



Голи: 0:1 - 19 Дембеле, 0:2 - 22 Мбаппе. 0:3 - 60 Дембеле, 1:3 - 73 Бамба, 1:4 - 90 Мбаппе

24 квітня будуть зіграні ще 2 матчі:

Марсель — Ніцца (22:00)

Монако — Лілль (22:00)

Нагадаємо, ПСЖ у більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.