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Миколенко — в старті Евертона на дербі з Ліверпулем

Сьогодні 21:14 80 0
Миколенко — в старті Евертона на дербі з Ліверпулем
#Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад Евертона на матч перенесеного 29 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля.

Пресслужба "ірисок" оголосила стартову одинадцятку в соцмережах.

Нагадаємо, в попередньому турі АПЛ команда Шона Дайча здобула перемогу над Ноттінгемом(2:0)

Наразі Евертон посідає 16 місце в турнірній таблиці та знаходиться на відстані 5 очок від зони вильоту.

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