Миколенко — в старті Евертона на дербі з Ліверпулем

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад Евертона на матч перенесеного 29 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля.
Пресслужба "ірисок" оголосила стартову одинадцятку в соцмережах.
Tonight's Toffees! 🔵 #EVELIV pic.twitter.com/X8p635nwP8— Everton (@Everton) April 24, 2024
Нагадаємо, в попередньому турі АПЛ команда Шона Дайча здобула перемогу над Ноттінгемом(2:0).
Наразі Евертон посідає 16 місце в турнірній таблиці та знаходиться на відстані 5 очок від зони вильоту.