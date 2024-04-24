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Кравець повідомив про стажування в Манчестер Сіті

Сьогодні 20:02 176 0
Кравець повідомив про стажування в Манчестер Сіті
#Манчестер Сіті, #Артем Кравець

Джерело - Чемпіон.

Радник президента київського Динамо Артем Кравець проходить стажування в Манчестер Сіті.

Про це ексфорвард команди повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Навчання продовжується, цього разу Манчестер Сіті. Одна з найкращих новітніх футбольних академій світу. Інвестовані величезні гроші? Так. Але наскільки це все зроблено з розумом. Вихованці школи останніх років: Філ Фоден, Коул Палмер, Брахім Діас, Джейдон Санчо і це тільки найвідоміші… Дуже вдячний за таку можливість European club association і звичайно рідному Динамо", — написав Кравець.

Зазначимо, що Кравець після завершення ігрової кар'єри повернувся в Динамо, де став радником президента киян Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу. Також колишній нападник отримав тренерський диплом категорії В.

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