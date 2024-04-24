Гравця юнацької збірної України хочуть заграти за Азербайджан

Джерело - Azerisport.

18-річного нападника Дніпра-1 та збірної України U-19 Раміка Гаджиєва можуть заграти за національну команду Азербайджану.

Про це повідомляє Azerisport.

Молодий футболіст народився в Баку, але ще в дитинстві разом із сім'єю перебрався до України. У поточному сезоні він 5 разів з'являвся у складі дорослої команди Дніпра-1 і провів загалом 170 хвилин на полі.

Нагадаємо, у межах 25 туру Української Прем'єр-ліги футболіст вийшов на заміну в матчі проти Вереса. Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Наразі команда посідає 4 сходинку в турнірній таблиці.