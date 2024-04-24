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Шахтар хоче купити молодого таланта Металіста

Сьогодні 14:50 109 0
Шахтар хоче купити молодого таланта Металіста
#Металіст, #Шахтар

Джерело - Футбол 24.

16-річний захисник Металіста Кирило Дігтяр став трансферною ціллю донецького Шахтаря.

Про це повідомляє Футбол 24.

Зазначається, що "гірники" вже кілька разів намагались купити гравця і пропонували харківському клубу 1-1,5 мільйона євро і відсоток від майбутнього продажу, але харків'яни щоразу відмовлялися.

Агенти футболіста шукають йому новий клуб в європейських чемпіонатах, зокрема в Англійській Прем'єр-лізі та іспанській Ла Лізі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що скаути Манчестер Юнайтед переглядали Кирила на матчах збірної України U-17, але він їх не вразив.

У поточному сезоні Кирило відіграв 18 матчів за Металіст в усіх турнірах, забив 1 м'яч та віддав 4 результативні передачі. Також він є наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів України, Дігтяр дебютував в УПЛ у віці 15 років 159 днів.

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