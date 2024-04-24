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Реал повісив цінник на Луніна

Сьогодні 13:18 164 0
Реал повісив цінник на Луніна
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - defensacentral.com.

Український воротар Реала Андрій Лунін може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Defensa Central.

"Вершкові" продовжать з голкіпером контракт за умови, що він погодиться на роль другого воротаря. В іншому випадку мадридський клуб буде шукати варіант продажу українця влітку. Оскільки не хоче, щоб він пішов безплатно по завершенні угоди у 2025 році.

Реал хоче отримати за трансфер Луніна 40 млн євро. Саме стільки зацікавлені команди повинні викласти за першого номера "галактікос".

Раніше повідомлялось, що на Луніна претендує ПСЖ, Баварія та Манчестер Юнайтед.

Лунін цього сезону провів 28 матчів в усіх турнірах. Пропустив 25 голів та 12 разів відіграв на нуль.

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