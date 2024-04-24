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Шахтар програв Кривбасу в 5 турі жіночого чемпіонату

Сьогодні 12:58 99 0
Шахтар програв Кривбасу в 5 турі жіночого чемпіонату
Фото: ФК Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар програв гравчиням криворізького Кривбаса в 5 турі чемпіонату України з футболу серед жінок сезону-2023/24.

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь дівчат із Кривого Рогу.

Єдиний гол в зустрічі вдалося забити Віолеті Тянь.

Чемпіонат України з футболу серед жінок
"Чемпіонська" група
5 тур, 24 квітня

Шахтар — Кривбас 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 62' Тянь

Нагадаємо, напередодні киянки з Динамо розгромили Верес, а торішній чемпіон Ворскла зіграла внічию з Житлобудом-1.

Ворскла продовжує очолювати турнірну таблицю, на другій сходинці розмістився Кривбас, а гравчині Шахтаря — 5-ті.

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