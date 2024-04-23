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Динамо розгромило Верес, Ворскла зіграла внічию з Житлобудом-1: результати матчів жіночого чемпіонату України

Сьогодні 14:12 165 0
Динамо розгромило Верес, Ворскла зіграла внічию з Житлобудом-1: результати матчів жіночого чемпіонату України
ФК Динамо
#Верес, #Ворскла, #Житлобуд-1, #Колос, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 23 квітня відбулися три матчі 5 туру другого етапу жіночого чемпіонату України з футболу.

Зокрема, Ворскла зіграла внічию з Житлобудом-1 у чемпіонській групі, а в групі "Вибування" київське Динамо розгромно перемогло Верес.

Чемпіонат України серед жінок
5 тур, 23 квітня
Група "Вибування"

Верес — Динамо 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Запорожець, 0:2 - 84 Шевцова, 0:3 - 90+1 Прокопенко

"Чемпіонська" група

Колос — Ладомир 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Куніна, 2:0 - 10 Майбородіна, 3:0 - 14 Вороніна, 3:1 - 54 Куп'як (о.г.)

Житлобуд-1 — Ворскла 0:0 (0:0)

Перемога Колоса дозволила команді збільшити відрив від четвертого Житлобуда-1 і впритул підібратися до другого Кривбасу. Перше місце впевнено посідає полтавський клуб, який випереджає найближчого переслідувача на 6 балів. Але в криворізької команди ще є гра в запасі.

У свою чергу в групі "Вибування" лідирують киянки. Вони випереджають Дніпро-1 на 5 очок. Дніпровська команда зіграє свій матч проти Пантер з Умані 24 квітня.

Нагадаємо, минулий жіночий чемпіонат України виграла полтавська Ворскла.

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