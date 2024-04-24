Карпати хочуть підписати голкіпера Полісся

Львівські Карпати зацікавлені у підписанні воротаря Полісся Дениса Бойка.

Про це повідомляє Sport.ua.

Головний тренер "левів" Мирон Маркевич хоче мати досвідченого голкіпера для виступів в Українській Прем'єр-лізі. Фахівець знає можливості Бойка, з яким працював у Дніпрі.

Чинний контракт Дениса з Поліссям завершується влітку. Після зміни тренера він втратив місце у стартовому складі, а спортивний директор клубу Даріо Друді не бачить перспектив у подальшій співпраці.

У випадку коли воротар стане вільним агентом, то першим кандидатом на нього будуть Карпати.

Нагадаємо, в останньому своєму матчі Полісся поступилося Динамо. Підопічні Сергія Шищенка наразі посідають шосту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України з 39 очками в активі. Наступну гру команда зіграє 29 квітня проти Ворскли.