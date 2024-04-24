Двох гравців клубу АПЛ підозрюють у зґвалтуванні

Джерело - The Sun.

Двоє гравців з одного клубу Англійської Прем'єр-ліги підозрюються у груповому зґвалтуванні.

Про це повідомляє The Sun.

Інцидент трапився минулого тижня, обох футболістів, які є представниками клубу АПЛ (видання не уточняє імена гравців і назву клубу) було затримано. Зазначається, що обом гравцям по 19 років, ймовірний інцидент трапився у п'ятницю 12 квітня, а уже через декілька годин жертва звернулася в поліцію.

Обох гравців уже відпустили під заставу до проведення подальшого розслідування.

Нагадаємо, колишнього гравця НБА звинуватили у зґвалтуванні дівчини в номері готелю.