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Двох гравців клубу АПЛ підозрюють у зґвалтуванні

Сьогодні 00:17 73 0
Двох гравців клубу АПЛ підозрюють у зґвалтуванні
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - The Sun.

Двоє гравців з одного клубу Англійської Прем'єр-ліги підозрюються у груповому зґвалтуванні.

Про це повідомляє The Sun.

Інцидент трапився минулого тижня, обох футболістів, які є представниками клубу АПЛ (видання не уточняє імена гравців і назву клубу) було затримано. Зазначається, що обом гравцям по 19 років, ймовірний інцидент трапився у п'ятницю 12 квітня, а уже через декілька годин жертва звернулася в поліцію.

Обох гравців уже відпустили під заставу до проведення подальшого розслідування.

Нагадаємо, колишнього гравця НБА звинуватили у зґвалтуванні дівчини в номері готелю.

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