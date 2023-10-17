Колишнього гравця НБА звинуватили у згвалтуванні дівчини в номері готелю

Форвард Джош Джексон звинувачується у зґвалтуванні дівчини.

Про це повідомляє The Kansas City Star.

В 2022 році Джексон після вечірки запросив дівчину в свій номер готелю в Нью-Йорку, запропонувавши їй $ 1500. Після приїзду дівчина здивувалася, що, окрім баскетболіста, у номері нікого немає, але вирішила залишитись і відмовилася від запропонованих грошей. За її словами, випивши трохи алкоголю, вона заснула та була зґвалтована Джексоном. Після тієї ночі, за словами потерпілої, Джексон направив до неї двох жінок, які вмовляли її забути про ситуацію, застосовуючи погрози.

Повідомляється, що судовий розгляд розпочався лише зараз, оскільки потерпіла не хотіла розголошувати ситуацію та добивалася збереження анонімності. Нещодавно суд дозволив їй використовувати псевдонім на час провадження. Очікується, що баскетболіст заперечуватиме у суді всі пред’явлені звинувачення.

Джексон був вибраний Фініксом під 4-м номером на драфті НБА 2017 року. Його останнім клубом в лізі був Сакраменто Кінгз в сезоні-2021/2022. Минулого сезону він виступав у G-Лізі.

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