Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів

Джерело - Digi Sport.

Збірна Румунії з футболу, яка на Євро-2024 зіграє в одній групі з Україною, ризикує залишитися без двої ключових гравців — захисника Влада Кирикеша (Стяуа) та нападника Георге Пушкаша (Барі).

Про це повідомляє Digi Sport.

Зазначається, що Кирикеш, який виконує функції капітана національної команди, зазнав серйозної травми плеча. Це сталося в матчі 5 туру чемпіонської групи румунської Вищої ліги проти бухарестського Рапіда (2:2). Очікується, що Влад вибув щонайменше на місяць.

Пушкаш травмувався в поєдинку 34 туру італійської Серії B проти Пізи (1:1). На 60-й хвилині Георге реалізував пенальті, а вже через 15 хвилин був змушений залишити поле – також через травму руки. Повідомляється, що 28-річному форварду знадобиться операція, а повністю відновитися він зможе лише за два тижні до початку Євро-2024.

Нагадаємо, збірна України розпочне свій шлях на чемпіонаті Європи матчем саме проти румунської команди. Поєдинок відбудеться 17 червня в Мюнхені. В одній групі з командою Сергія Реброва також зіграють Словаччина та Бельгія.