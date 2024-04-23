Майте повагу до людей і зрозумійте, що війна не десь там: Гагарін звернувся до тих, хто закликає припинити грати у прифронтових містах

Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін вважає, що попри численні обстріли, необхідно продовжувати проводити матчі у Кривому Розі, Дніпрі та Одесі. На його думку, це символізує незламність українського народу та приносить радість жителям цих міст.

Цю тему функціонер детально розкрив у своєму Instagram.

"Позитивні емоції, як їх не вистачає останнім часом… Для мене саме футбол став, мабуть, однією з небагатьох речей, що дарує позитив в ці непрості часи. Кожного матчу на трибунах я бачу радісні обличчя вболівальників серед яких багато дітей, військових, родин загиблих воїнів та простих людей, які щодня живуть в постійних тривогах та терорі від країни-агресора.

Це все ще раз доводить важливість того, що всупереч обставинам ми продовжуємо грати і розвивати футбол. 1000 дітей, які займаються у двох наших Академіях у Дніпрі та Кривому Розі, знаходять втіху та хоч на декілька годин відволікаються від тих жахіть, які їх оточують. А ще футбол — це сотні робочих місць (це тільки в Кривбасі) та податки, які так важливі для нашої перемоги.

Враховуючи все вищеперелічене в мене є чітка відповідь на питання: "Чи потрібен футбол зараз"? Так! На 1 000 000 відсотків! Він потрібен і всій країні й особливо Кривому Рогу, Дніпру, Одесі. Тим містам, в яких грають матчі УПЛ, які ближче всього знаходяться до лінії фронту або потерпають від постійних ворожих атак.

Останнім часом в кулуарах почались розмови про те, що через велику кількість повітряних тривог, які збивають "ритм гри", не треба грати матчі в цих містах. Хочу звернутися до таких "розумників". Ви або зробіть офіційну заяву від клубу чи від топ-менеджерів або припиніть ці розмови. Про який "ритм гри" ви говорите?! Мешканці цих міст щодня живуть в цьому "ритмі"! Майте повагу до людей і зрозумійте, що війна не десь там… вона у кожному куточку України!

Окремо хочу подякувати тим, завдяки кому ми можемо грати і розвивати футбол. Нашим захисникам і захисницям. Слава Україні", — написав Гагарін.