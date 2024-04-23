Ексгравець Шахтаря вперше в кар'єрі виграв європейський топчемпіонат

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Півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян, здобувши з "нерадзуррі" титул Серії А, вперше у кар'єрі виграв європейський топчемпіонат.

Загалом, якщо брати не тільки топ-5 ліг, 35-річний вірменин востаннє здобував титул національної першості у донецькому Шахтарі в сезоні-2012/2013. Саме тоді футболіст установив бомбардирський рекорд Української Прем'єр-ліги — 25 голів за сезон.

З "гірниками" Генріх тричі виграв чемпіонат та Кубок України. У Лізі чемпіонів сезону-2010/2011 під керівництвом Мірчі Луческу дійшов до чвертьфіналу турніру. В кампанії-2012/2013 теж дістався з Шахтарем плей-оф найпрестижнішого єврокубка, але цього разу поступився в 1/8 фіналу своїй майбутній команді, дортмундській Боруссії.

Після української сторінки кар'єри Мхітарян відіграв за Боруссію з 2013 до 2016-го. Також гравець провів 3 роки в Англійській Прем'єр-лізі (2 сезони в Манчестер Юнайтед та 1 — у лондонському Арсеналі). Останні кілька сезонів Мхітарян відіграв у італійській Серії А. З 2020-го до 2022-го був гравцем римської Роми. У липні 2022-го підписав угоду з Інтером.

В цьому сезоні Мхітарян відзначився 2 голами та 8 асистами в 43 матчах усіх турнірів.

Нагадаємо, напередодні Інтер оформив чемпіонство в дербі проти Мілана, це перший випадок у понад 115-річній історії Дербі делла Мадонніна, коли хтось із його учасників здобув титул під час очного матчу.